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Тарасов Федор Тарасович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарасов Федор Тарасович
Фамилия
Тарасов
Имя
Федор
Отчество
Тарасович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 18

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1870
1916
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