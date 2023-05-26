Тарабин Евгений Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабин Евгений Всеволодович

Тарабин Евгений Всеволодович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарабин Евгений Всеволодович
Фамилия
Тарабин
Имя
Евгений
Отчество
Всеволодович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устрецкая волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 63

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.