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Таланов Иван Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Таланов Иван Павлович
Фамилия
Таланов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 129

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