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Табаров Василий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Табаров Василий
Фамилия
Табаров
Имя
Василий
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 45

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