Табаков Ардалион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабаков Ардалион Иванович

Табаков Ардалион Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Табаков Ардалион Иванович
Фамилия
Табаков
Имя
Ардалион
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кумзерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 63

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.