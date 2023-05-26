Сысоев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Матвей

Сысоев Матвей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сысоев Матвей
Фамилия
Сысоев
Имя
Матвей
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 47

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.