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Сухов Степан Антонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сухов Степан Антонович
Фамилия
Сухов
Имя
Степан
Отчество
Антонович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 123

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