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Суханов Арсений Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Суханов Арсений Яковлевич
Фамилия
Суханов
Имя
Арсений
Отчество
Яковлевич
Сословие
мещане
Адрес
Вологодская губерния, Красноборск
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

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