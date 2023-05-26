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Сумкин Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сумкин Петр Петрович
Фамилия
Сумкин
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Занятие
псаломщик
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Воробинская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

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