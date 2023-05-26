Сулоев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулоев Василий Сергеевич

Сулоев Василий Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сулоев Василий Сергеевич
Фамилия
Сулоев
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 101

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.