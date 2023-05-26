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Суконщиков Дмитрий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Суконщиков Дмитрий Николаевич
Фамилия
Суконщиков
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 15

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Между 1844 и 1845 ст.
03.06.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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