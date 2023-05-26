Судницын Федор Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудницын Федор Артемьевич

Судницын Федор Артемьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Судницын Федор Артемьевич
Фамилия
Судницын
Имя
Федор
Отчество
Артемьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.