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Суглов Платон Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Суглов Платон Федорович
Фамилия
Суглов
Имя
Платон
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Архангельская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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