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Субботин Михаил Данилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Субботин Михаил Данилович
Фамилия
Субботин
Имя
Михаил
Отчество
Данилович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 13

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