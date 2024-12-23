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Стуков Вениамин Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стуков Вениамин Васильевич
Фамилия
Стуков
Имя
Вениамин
Отчество
Васильевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость, Калитино
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 70

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