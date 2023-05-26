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Столмов Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Столмов Федор Васильевич
Фамилия
Столмов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Занятие
отставной солдат
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Васьяновская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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