Степичев Андриан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепичев Андриан Матвеевич

Степичев Андриан Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степичев Андриан Матвеевич
Фамилия
Степичев
Имя
Андриан
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.