Степанов Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Степан Дмитриевич

Степанов Степан Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Степан Дмитриевич
Фамилия
Степанов
Имя
Степан
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 132

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.