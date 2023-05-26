Степанов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Евгений

Степанов Евгений

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Евгений
Фамилия
Степанов
Имя
Евгений
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Подорвановская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 130

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.