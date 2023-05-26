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Степанов Гавриил Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Гавриил Ларионович
Фамилия
Степанов
Имя
Гавриил
Отчество
Ларионович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 120

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