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Степанов Афанасий Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Степанов Афанасий Николаевич
Фамилия
Степанов
Имя
Афанасий
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Новостаросельская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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