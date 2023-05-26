Стекольщиков Осип Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтекольщиков Осип Андреевич

Стекольщиков Осип Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стекольщиков Осип Андреевич
Фамилия
Стекольщиков
Имя
Осип
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Могилевская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 126

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.