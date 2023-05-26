Старцев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарцев Петр Петрович

Старцев Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старцев Петр Петрович
Фамилия
Старцев
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.