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Старостин Феофан Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старостин Феофан Ильич
Фамилия
Старостин
Имя
Феофан
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 60

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