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Старостин Захар Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старостин Захар Арсеньевич
Фамилия
Старостин
Имя
Захар
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 60

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