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Стародворский Николай Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стародворский Николай Васильевич
Фамилия
Стародворский
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Никольский уезд, Плесовская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 20

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