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Стариков Анфал Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Стариков Анфал Андреевич
Фамилия
Стариков
Имя
Анфал
Отчество
Андреевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость, Середняя
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 81

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