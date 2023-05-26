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Ссюхин Семен Захарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ссюхин Семен Захарович
Фамилия
Ссюхин
Имя
Семен
Отчество
Захарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 8

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