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Спищев Гаврил Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Спищев Гаврил Максимович
Фамилия
Спищев
Имя
Гаврил
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Троицко-Енальская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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