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Сохрин Василий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сохрин Василий Андреевич
Фамилия
Сохрин
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Оларевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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