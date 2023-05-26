Сорокин Семен Алимпиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Семен Алимпиевич

Сорокин Семен Алимпиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Семен Алимпиевич
Фамилия
Сорокин
Имя
Семен
Отчество
Алимпиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 18

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.