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Сорокин Платон Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Платон Степанович
Фамилия
Сорокин
Имя
Платон
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Грибцовская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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