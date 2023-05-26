Сорокин Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Павел Семенович

Сорокин Павел Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Павел Семенович
Фамилия
Сорокин
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 20

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.