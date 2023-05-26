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Сорокин Павел Евсевьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Павел Евсевьевич
Фамилия
Сорокин
Имя
Павел
Отчество
Евсевьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Заболотско-Юковская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 60

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