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Сорокин Афанасий Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокин Афанасий Петрович
Фамилия
Сорокин
Имя
Афанасий
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 47

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