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Соловьев Павел Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Павел Федорович
Фамилия
Соловьев
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Подорвановская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 130

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