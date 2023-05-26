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Соловьев Лев Евдокимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Лев Евдокимович
Фамилия
Соловьев
Имя
Лев
Отчество
Евдокимович
Сословие
крестьяне
Занятие
член товарищества
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Зубовская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 59

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