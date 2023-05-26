Соловьев Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Константин Яковлевич

Соловьев Константин Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Константин Яковлевич
Фамилия
Соловьев
Имя
Константин
Отчество
Яковлевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 109

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.