Соколов Яков Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Яков Константинович

Соколов Яков Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Яков Константинович
Фамилия
Соколов
Имя
Яков
Отчество
Константинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 50

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.