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Соколов Федот Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Федот Савельевич
Фамилия
Соколов
Имя
Федот
Отчество
Савельевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 112

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