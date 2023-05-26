Соколов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Сергей Васильевич

Соколов Сергей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Сергей Васильевич
Фамилия
Соколов
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 52

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.09.1851 ст.
20.12.1915 ст.
Беседы, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.