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Соколов Петр Прокопьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Петр Прокопьевич
Фамилия
Соколов
Имя
Петр
Отчество
Прокопьевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 114

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