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Соколов Михаил Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Михаил Кириллович
Фамилия
Соколов
Имя
Михаил
Отчество
Кириллович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 17

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