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Соколов Ипат Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Ипат Петрович
Фамилия
Соколов
Имя
Ипат
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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