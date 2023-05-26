Соколов Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Илья Алексеевич

Соколов Илья Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Илья Алексеевич
Фамилия
Соколов
Имя
Илья
Отчество
Алексеевич
Занятие
член товарищества
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 102

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.