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Соколов Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Иван Иванович
Фамилия
Соколов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 14

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