Соколов Андриан Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Андриан Евгеньевич

Соколов Андриан Евгеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Андриан Евгеньевич
Фамилия
Соколов
Имя
Андриан
Отчество
Евгеньевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 123

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.