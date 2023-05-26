Созановский Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСозановский Симеон

Созановский Симеон

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Созановский Симеон
Фамилия
Созановский
Имя
Симеон
Сословие
мещане
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.