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Соболев Петр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Петр Иванович
Фамилия
Соболев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 112

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