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Соболев Афиноген Гурьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соболев Афиноген Гурьевич
Фамилия
Соболев
Имя
Афиноген
Отчество
Гурьевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 14

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